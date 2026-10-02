4 محافظات في الموجة العشرينية وامطار غزيرة حتى منتصف الاسبوع

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وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "غداً السبت، سيكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن مختلفة من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في ومقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية".واضافت أن "يوم الأحد، سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحواً مع بعض الغيوم في ، وتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من البلاد خاصة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأشارت إلى أن "طقس يوم الاثنين، سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة عن اليوم السابق في عموم البلاد"، موضحة أن "الثلاثاء القادم، سيكون الطقس غائماً جزئياً يتحول الى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تساقط زخات مطر متفاوتة الشدة في أماكن متفرقة منها ويكون الطقس غائماً ممطراً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد"