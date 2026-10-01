أنصار الله الأوفياء: ملتزمون باستكمال السيادة وإنهاء العمليات العسكرية داخل العراق وفق التوقيتات

6:46:39 PMوقال ، في بيان ورد لـ ، إنه " بمناسبة يوم السيادة، وتحقيق هذا المنجز الوطني في طريق استكمال سيادته وإنهاء كل أشكال الوجود الأجنبي على أرضه الغالية، نؤكد التزامنا بما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها بين الفصائل ولجنة الإطار والحكومة، في مشروع السيادة الكاملة، وإنهاء العمليات العسكرية داخل العراق وفق ما جاء في ورقة السيادة المتفق عليها".وثمّن الغراوي "الجهود المبذولة من الحكومة ورئيسها والقوى السياسية الوطنية وإصرارها على استكمال مسار السيادة وإنهاء الوجود الأجنبي"، مؤكداً "دعم الحركة لكل خطوة تحفظ هذا المنجز".وأشار إلى أن "هذا المنجز تحقق بدماء وتضحيات العراقيين، وسنبقى، كما كنا، سنداً للعراق ودولته وسيادته، وحاضرين في كل ما يحفظ أمنه ووحدته وكرامة شعبه".