النجباء: خروج امريكا "نصر".. اما تصغر سفارتهم ببغداد او تبنى لبغداد بحجمها بأمريكا

وقالت الحركة في بيان بمناسبة ما وصفته بـ"تحقيق المنجز"، إن اضطرت إلى توقيع ما سمته "اتفاقية سحب القوات"، معتبرة أن العمليات العسكرية أسهمت في إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب من .ودعت النجباء إلى رفض أي وجود أمريكي مستقبلي في العراق، سواء كان تحت مسمى شركات أمنية أو مستشارين أو غير ذلك، كما طالبت بتقليص حجم الوجود الدبلوماسي الأمريكي، وإنهاء ما وصفته بـ"الهيمنة الأمريكية" على الاقتصاد العراقي، وعدم التدخل في الشأن السياسي.كما طالبت الحركة بـ"تحرير سماء العراق" من الطائرات الأمريكية، وإبعاد القوات الأمريكية عن الحدود العراقية مع والأردن والكويت، والعمل على إنهاء ما وصفته بـ"الوصاية" على العراق.وأكدت النجباء في ختام بيانها استمرار دعمها للقوات الأمنية، مشددة على ضرورة بناء عراق "مستقل ومزدهر" يسود نفسه وينعم بالأمن والأمان.وتوجهت الحركة بالشكر إلى الشهداء وعوائلهم، والشعب العراقي، والقوى التي قالت إنها شاركت في تحقيق ما وصفته بـ"المنجز الكبير"، إضافة إلى المقاتلين الذين شاركوا في العمليات ضد القوات الأمريكية.