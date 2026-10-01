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النجباء: خروج امريكا "نصر".. اما تصغر سفارتهم ببغداد او تبنى لبغداد بحجمها بأمريكا
محليات
2026-10-01 | 10:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
227 شوهد
عدّت حركة النجباء، اليوم الخميس، خروج القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها من
العراق
"نصراً" تحقق بفضل ما وصفته بـ"الثبات على الخيار العسكري"، مؤكدة أن هذا التطور يمثل وفاءً لما تعهدت به بشأن الشهيدين
قاسم سليماني
وأبو
مهدي المهندس
.
وقالت الحركة في بيان بمناسبة ما وصفته بـ"تحقيق المنجز"، إن
الولايات المتحدة
اضطرت إلى توقيع ما سمته "اتفاقية سحب القوات"، معتبرة أن العمليات العسكرية أسهمت في إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب من
العراق
.
ودعت النجباء إلى رفض أي وجود أمريكي مستقبلي في العراق، سواء كان تحت مسمى شركات أمنية أو مستشارين أو غير ذلك، كما طالبت بتقليص حجم الوجود الدبلوماسي الأمريكي، وإنهاء ما وصفته بـ"الهيمنة الأمريكية" على الاقتصاد العراقي، وعدم التدخل في الشأن السياسي.
كما طالبت الحركة بـ"تحرير سماء العراق" من الطائرات الأمريكية، وإبعاد القوات الأمريكية عن الحدود العراقية مع
سوريا
والأردن والكويت، والعمل على إنهاء ما وصفته بـ"الوصاية" على العراق.
وأكدت النجباء في ختام بيانها استمرار دعمها للقوات الأمنية، مشددة على ضرورة بناء عراق "مستقل ومزدهر" يسود نفسه وينعم بالأمن والأمان.
وتوجهت الحركة بالشكر إلى الشهداء وعوائلهم، والشعب العراقي، والقوى التي قالت إنها شاركت في تحقيق ما وصفته بـ"المنجز الكبير"، إضافة إلى المقاتلين الذين شاركوا في العمليات ضد القوات الأمريكية.
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