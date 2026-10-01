العثور على مواد متفجرة واتلافها في الأنبار

وذكرت الهيئة في بيان رد لـ ، انه "تنفيذًا لتوجيهات قائد لمحافظة الحاج الخالدي، نفّذت قوة من فوج الإسناد / والخمسين واجبًا أمنيًا ضمن قاطع المسؤولية في الصاور".وتابعت، أنه "خلال تنفيذ الواجب، تمكنت القوة من العثور على مواد متفجرة خطرة، حيث جرى تأمين الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تولّى الجهد الهندسي مهمة معالجة المواد والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة".ولفتت الى انه "يأتي ذلك ضمن الواجبات الأمنية المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة المواطنين والمناطق الواقعة ضمن قاطع المسؤولية".