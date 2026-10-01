مناقشة برلمانية مع وزير التربية لمنح دور ثالث للصفوف المنتهية

وذكر مكتب المساري، في بيان ورد لـ ، أنه "بجهود ومتابعة حثيثة من قبل النائب الأول لرئيس النيابية، ، واستجابةً لمناشدات الطلبة وذويهم، ناقش مع وزير التربية موضوع منح الدور الثالث لطلبة الصفوف المنتهية للعام الدراسي 2025–2026".وأشار الى ان "وزير التربية أحال طلب النائب إلى هيئة الرأي في الوزارة لغرض دراسة الموضوع ومناقشته"، مؤكداً طرحه "في أقرب اجتماع للهيئة، مع إبدائه تفهماً للطلب".