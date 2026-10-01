مقطوع اليدين ويمارس الاحتيال.. المال مقابل الوظيفة فوقع بقبضة الامن

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "بناءً على توجيهات قائد لواء الشرطة الحقوقي عادل وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، تمكن مركز شرطة الجولان من إلقاء القبض على المتهم (ع. ح. س)، لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على مبلغ منه، بحجة توظيفه في إحدى المنظمات".وتابعت، أنه "جاءت عملية القبض بعد ورود البلاغ، حيث تم نصب كمين محكم للمتهم، وإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود، وضبط المبلغ المالي بحوزته، وتم توقيفه وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل وفق القانون".وبحسب صورة المتهم فهو مقطوع اليدين.