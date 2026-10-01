شحنة جديدة من الدولار النقدي تصل إلى العراق

وقال العبودي، إنه "وصلت إلى يوم أمس الأربعاء الموافق 30 أيلول 2026 شحنة جديدة من الدولار النقدي".وأضاف إن "ذلك جاء في إطار التفاهمات القائمة لضمان استمرار تدفق العملة الأجنبية وتلبية الاحتياجات من النقد الأجنبي على وفق السياسات المعتمدة".وكان المتحدث باسم الحكومة ، قد أعلن في وقت سابق توصل رئيس علي فالح إلى تفاهمات مع بشأن استمرار إرسال شحنات الدولار النقدي إلى العراق، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المشروعة من العملة الأجنبية.وأضاف أن "هذه التفاهمات تأتي في ضوء التقدم الذي أحرزه العراق في تعزيز منظومة الرقابة على توزيع الدولار وتنظيم استخداماته، والحد من حالات إساءة استخدام النقد الأجنبي، إلى جانب التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني والمضي في التحول التدريجي نحو الاقتصاد الرقمي".