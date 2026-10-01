9 محافظات على طريق الضمان الصحي.. والصحة تحدد مراحل الشمول

وقال مدير عام في الوزارة، علي ، إنه "ضمن خطة التوسع الخاصة بوزارة وهيئة الضمان الصحي، بدأنا في وبعد إكمال إجراءات حزم الخدمات ومعايير اختيار مؤسسات صحية وخطة الشمول الخاصة بالفئات المشمولة من الضمان الصحي المتمثلة بالموظفين والمتقاعدين وشبكة وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة عملنا على خطة التوسع الخاصة بالمحافظات"، بحسب .وأضاف أن "الخطة كانت تشمل 9 محافظات خلال عام 2026 بدأنا في 3 محافظات، وحاليا أطلق نظام الضمان الصحي في هذه المحافظات المتمثلة بمحافظة (كربلاء والنجف الأشرف والبصرة)".وتابع: "أما خطة الشمول والتوسع الحالية فخلال الأيام القليلة القادمة سيتم شمول 3 محافظات أخرى وهي (نينوى والأنبار وذي قار)"، منوهاً بأنه "سيتم شمول الثلاث محافظات الأخيرة ضمن الخطة الخاصة بعام 2026، قبل نهاية العام الحالي والتي ستكون محافظات (ميسان وبابل، وكركوك)".ولفت إلى أن " عمل وفق رؤية توسع تدريجيا بما يتناغم مع حجم البنى التحتية الخاصة بالقطاعات الصحية وحسب النظام الإلكتروني الذي تم إطلاقه مؤخراً والذي سهل على هيئة الضمان إجراءات التسجيل وتقديم الخدمات".