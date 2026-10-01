العدل تعلن إطلاق سراح 601 نزيلاً خلال أيلول

وقالت الوزارة في بيان، إن الموقف الشهري لأعداد النزلاء المطلق سراحهم خلال أيلول 2026، أظهر إطلاق سراح 472 نزيلاً بموجب قرارات قضائية مختلفة، فيما شمل 129 نزيلاً.وأكدت وزارة العدل استمرار دائرة الإصلاح العراقية في متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، وبما ينسجم مع الأطر القانونية المعتمدة.وأشارت إلى أن الإجراءات تأتي ضمن التزام الدائرة بأداء واجبها المهني والإنساني، وبما يضمن تنفيذ عمليات إطلاق السراح وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.