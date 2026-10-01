السبت استراحة للامطار وتعاود من جديد.. محافظتان تغادران موجة الحرارة الثلاثينية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون غائما جزئيا على العموم، ويكون غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة عدا الأقسام الشرقية من البلاد فتكون جنوبية شرقية ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم السبت سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".واضافت ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائم جزئي في مع تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة من البلاد والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول الى شمالية غربية نهارا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".وتابعت ان "طقس يوم الاثنين سيكون غائما جزئيا مع تساقط امطار خفيفة الشدة في أماكن متفرقة من البلاد والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية لتصل الى (35) كم/س ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".