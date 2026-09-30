الشيخ حمودي: العراق بدأ مرحلة جديدة من الاستقرار واستكمال السيادة

وقال للشيخ في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل، القائم بأعمال لدى كريستوف برومرسبرغر"، مبينا ان "الجانبين بحثا الأوضاع السياسية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات إدارة المياه والاقتصاد والزراعة".وأكد الشيخ حمودي أن "العراق يعيش مرحلة جديدة من الاستقرار وترسيخ السيادة بعد تجاوزه مرحلة الإرهاب"، مشدداً على أن "قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد الدولة، وأن تُحترم سيادة العراق وقراراته الوطنية من جميع الدول دون استثناء".وأشار إلى أن "التحديات التي تشهدها المنطقة تتطلب التهدئة وتحييد العراق عن المخاطر"، مبيناً أن "قرار حظر الطيران الأخير أثار استياءً شعبياً وأضر بمصالح الشعبين العراقي والإيراني".واكد "ضرورة إنجاح مشروع السيادة، وتعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها خلال المرحلة المقبلة".