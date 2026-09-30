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الشيخ حمودي: العراق بدأ مرحلة جديدة من الاستقرار واستكمال السيادة
محليات
2026-09-30 | 13:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
66 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اكد رئيس
المجلس الأعلى الإسلامي
الشيخ همام حمودي
، اليوم الأربعاء، ان
العراق
بدأ مرحلة جديدة من الاستقرار واستكمال السيادة.
وقال
المكتب الإعلامي
للشيخ
حمودي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي
الشيخ همام حمودي
استقبل، القائم بأعمال
السفارة الهولندية
لدى
العراق
كريستوف برومرسبرغر"، مبينا ان "الجانبين بحثا الأوضاع السياسية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات إدارة المياه والاقتصاد والزراعة".
وأكد الشيخ حمودي أن "العراق يعيش مرحلة جديدة من الاستقرار وترسيخ السيادة بعد تجاوزه مرحلة الإرهاب"، مشدداً على أن "قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد الدولة، وأن تُحترم سيادة العراق وقراراته الوطنية من جميع الدول دون استثناء".
وأشار إلى أن "التحديات التي تشهدها المنطقة تتطلب التهدئة وتحييد العراق عن المخاطر"، مبيناً أن "قرار حظر الطيران الأخير أثار استياءً شعبياً وأضر بمصالح الشعبين العراقي والإيراني".
واكد "ضرورة إنجاح مشروع السيادة، وتعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها خلال المرحلة المقبلة".
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المجلس الأعلى الإسلامي العراقي
المجلس الأعلى الإسلامي
رئيس المجلس الأعلى
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الشيخ همام حمودي
المكتب الإعلامي
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المجلس الأعلى
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