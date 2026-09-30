اثنتان وثلاثون جامعة عراقية في تصنيف التايمز العالمي 2027

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "تصنيف العالمي للجامعات (Times Higher Education Rankings 2027) أظهر حضور (32) ضمن نسخته الجديدة مقارنة بـ(25) جامعة في نسخة عام 2026 بزيادة بلغت (7) جامعات ونسبة نمو تقارب (28%)".وتابعت، انه "شملت نسخة عام 2027 تقييم (2,297) جامعة من (118) دولة وإقليماً مقارنة بـ(2,191) جامعة من (115) دولة وإقليما في النسخة السابقة، لتكون النسخة الجديدة الأوسع في تاريخ التصنيف حتى الآن مع اعتماد نطاقات ترتيب أكثر تفصيلاً للجامعات الواقعة خارج المراتب العليا بما يتيح مستويات أدق للمقارنة وقياس الأداء المؤسسي".وأكملت: "تنافست الجامعات وفق منهجية التصنيف المعتمدة من مؤسسة التايمز للتعليم العالي، والتي تستند إلى (18) مؤشراً للأداء موزعة على خمسة محاور رئيسة هي التدريس وبيئة التعلم بنسبة (29.5%)، والبيئة البحثية بنسبة (29%) وجودة البحث بنسبة (30%) والنظرة الدولية بنسبة (7.5%)، والصناعة ونقل المعرفة بنسبة (4%)".وبينت، أنه "تشير نتائج النسخة الجديدة (https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking) إلى استمرار اتساع المشاركة العراقية في التصنيف العالمي إذ ارتفع عدد الجامعات العراقية المصنفة من (22) جامعة في عام 2025 إلى (25) جامعة في عام 2026 وصولاً إلى (32) جامعة في عام 2027".ولفتت الى انه "يعكس هذا التوسع زيادة عدد المؤسسات العراقية المستوفية لمتطلبات الإدراج في التصنيف فيما تتركز مجالات التطوير المستقبلية في مؤشرات جودة البحث والبيئة البحثية والتدريس إلى جانب تعزيز الحضور الدولي وتوسيع الشراكات مع قطاع الصناعة ونقل المعرفة".