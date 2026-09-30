اثنتان وثلاثون جامعة عراقية في تصنيف التايمز العالمي 2027

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نقطة انتهى
من
03:30 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب: نغادر العراق مع وجود رئيس وزراء رائع هناك
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-577561-639263779836231498.jpg
اثنتان وثلاثون جامعة عراقية في تصنيف التايمز العالمي 2027
محليات
2026-09-30 | 11:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
103 شوهد
أعلنت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
، اليوم الأربعاء، أن حضور (32)
جامعة عراقية
ضمن تصنيف
التايمز
العالمي 2027.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "تصنيف
التايمز
العالمي للجامعات (Times Higher Education
world university
Rankings 2027) أظهر حضور (32)
جامعة عراقية
ضمن نسخته الجديدة مقارنة بـ(25) جامعة في نسخة عام 2026 بزيادة بلغت (7) جامعات ونسبة نمو تقارب (28%)".
وتابعت، انه "شملت نسخة عام 2027 تقييم (2,297) جامعة من (118) دولة وإقليماً مقارنة بـ(2,191) جامعة من (115) دولة وإقليما في النسخة السابقة، لتكون النسخة الجديدة الأوسع في تاريخ التصنيف حتى الآن مع اعتماد نطاقات ترتيب أكثر تفصيلاً للجامعات الواقعة خارج المراتب العليا بما يتيح مستويات أدق للمقارنة وقياس الأداء المؤسسي".
وأكملت: "تنافست الجامعات وفق منهجية التصنيف المعتمدة من مؤسسة التايمز للتعليم العالي، والتي تستند إلى (18) مؤشراً للأداء موزعة على خمسة محاور رئيسة هي التدريس وبيئة التعلم بنسبة (29.5%)، والبيئة البحثية بنسبة (29%) وجودة البحث بنسبة (30%) والنظرة الدولية بنسبة (7.5%)، والصناعة ونقل المعرفة بنسبة (4%)".
وبينت، أنه "تشير نتائج النسخة الجديدة (https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking) إلى استمرار اتساع المشاركة العراقية في التصنيف العالمي إذ ارتفع عدد الجامعات العراقية المصنفة من (22) جامعة في عام 2025 إلى (25) جامعة في عام 2026 وصولاً إلى (32) جامعة في عام 2027".
ولفتت الى انه "يعكس هذا التوسع زيادة عدد المؤسسات العراقية المستوفية لمتطلبات الإدراج في التصنيف فيما تتركز مجالات التطوير المستقبلية في مؤشرات جودة البحث والبيئة البحثية والتدريس إلى جانب تعزيز الحضور الدولي وتوسيع الشراكات مع قطاع الصناعة ونقل المعرفة".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
اثنتان وتسعون جامعة وكلية عراقية في تصنيف (UI GreenMetric) لعام 2026
12:39 | 2026-09-27
التعليم تعلن دخول جامعتين عراقيتين تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية
02:29 | 2026-09-15
التعليم العالي تحدد 3745 مقعداً لخطة القبول بجامعة النهرين للعام 2026-2027
06:00 | 2026-08-16
منتخبنا لكرة الصالات يرتقي إلى المركز 23 عالمياً في تصنيف FIFA
15:59 | 2026-09-25
التعليم
تصنيف التايمر
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
world university
التعليم العالي
السومرية نيوز
وزارة التعليم
جامعة عراقية
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إطلاق رابط التسجيل على "الستيكر" تمهيداً لإصدار البطاقة الوقودية لمركبات المواطنين
محليات
39.06%
06:17 | 2026-09-30
إطلاق رابط التسجيل على "الستيكر" تمهيداً لإصدار البطاقة الوقودية لمركبات المواطنين
06:17 | 2026-09-30
نص بيان الخزانة الأميركية حول السماح للخطوط الجوية تشغيل الرحلات بين العراق وايران
دوليات
28.94%
07:15 | 2026-09-29
نص بيان الخزانة الأميركية حول السماح للخطوط الجوية تشغيل الرحلات بين العراق وايران
07:15 | 2026-09-29
الشتاء يقبل سريعا.. امطار لأربعة أيام متتالية والحرارة مستمرة بالانخفاض
محليات
18.25%
03:24 | 2026-09-29
الشتاء يقبل سريعا.. امطار لأربعة أيام متتالية والحرارة مستمرة بالانخفاض
03:24 | 2026-09-29
مشروع المليون قطعة ارض.. الزيدي يوجه بإطلاق رابط التسجيل للمواطنين بأسرع وقت ممكن خلال الشهر المقبل
محليات
13.75%
11:57 | 2026-09-29
مشروع المليون قطعة ارض.. الزيدي يوجه بإطلاق رابط التسجيل للمواطنين بأسرع وقت ممكن خلال الشهر المقبل
11:57 | 2026-09-29
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-29
Live Talk
هموم الناس.. بين الهجرة والعمل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-29
Live Talk
هموم الناس.. بين الهجرة والعمل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-29
Live Talk
هموم الناس.. بين الهجرة والعمل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-29
Live Talk
هموم الناس.. بين الهجرة والعمل - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
اخترنا لك
الشيخ حمودي: العراق بدأ مرحلة جديدة من الاستقرار واستكمال السيادة
13:05 | 2026-09-30
هيئة الاعلام والاتصالات تحدد شرطين لإعادة تشغيل شركة كورك
12:59 | 2026-09-30
آل ميرزا يتفقد مشاريع المجاري برفقة المحافظ ومستشار رئيس الوزراء في الديوانية
12:07 | 2026-09-30
بالصور.. حملة في بغداد بمناسبة يوم السيادة
12:04 | 2026-09-30
الستيكر يثير تساؤلات أصحاب السيارات.. ما علاقة توزيع البنزين بالرابط الإلكتروني؟
11:25 | 2026-09-30
الحسيني: المقاومة الإسلامية غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق لتسليم السلاح
10:19 | 2026-09-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.