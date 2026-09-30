بالصور.. العراقيون يحتفلون بيوم السيادة

وشهدت في أجواءً احتفالية، حيث تجمع عدد من المواطنين للتعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة، رافعين الأعلام العراقية ومرددين الهتافات التي تعكس الاعتزاز بالسيادة الوطنية.وتواكب أجواء الاحتفالات في ساحة التحرير، وتنقل مشاهد فرح العراقيين بهذه المناسبة، التي تأتي مع ختام مرحلة من التعاون العسكري والأمني بين والتحالف الدولي، وانتقال البلاد إلى مرحلة جديدة في إدارة ملفها الأمني وتعزيز قدراتها الوطنية.ويؤكد المشاركون أن يوم السيادة يمثل مناسبة لاستذكار تطورات العراق خلال السنوات الماضية، والتطلع إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار وحماية القرار الوطني.ادناه الصور: