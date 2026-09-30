إطلاق رابط التسجيل على "الستيكر" تمهيداً لإصدار البطاقة الوقودية لمركبات المواطنين

وقالت الشركة، في بيان، إن إطلاق الرابط يأتي تنفيذاً لتوجهات الحكومة باعتماد الأتمتة والحوكمة الإلكترونية في تقديم الخدمات، وبموافقة ، مبينة أن التسجيل على "الستيكر" يمثل جزءاً من متطلبات استكمال البطاقة الوقودية للمركبات.وقال الوكيل الأول لمدير عام الشركة، ، إن الإسراع بالتسجيل من قبل المواطنين ضروري لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بالمركبات، وبالتالي تسهيل الإجراءات المتبقية لإطلاق الحصص والكميات ضمن مشروع متكامل لأتمتة قطاع التوزيع.وأكد الخرسان أن هذا الإجراء من شأنه ضمان حصول المواطنين على حصة عادلة ومجزية من مادة البنزين.رابط التسجيل: