النزاهة تضبط 5 كغم من المصوغات الذهبية العائدة لإحدى المتهمات في صلاح الدين

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أنه "بناءً على المعلومات الواردة في هذه القضيَّة، تمكَّن فريقٌ مُؤلَّفٌ من ، بعد تدوين اعترافات المُتَّهم زوج المُتَّهمة معاون مُدير مُديريَّة التسجيل العقاريّ في ، وبعد اجراء التحرّيات اللازمة، تمكَّن من الوصول إلى المصوغات الذهبيَّة التي تمَّ نقلها من منزل المُتَّهمة بواسطة شقيقتها إلى دار أحد الأشخاص".وأوضح البيان أنَّ "الفريق، بعد استحصاله قرار قاضي صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، ضبط 5 كيلو غرام و250غراماً من المصوغات الذهبيَّة العائدة للمُتَّهمة، وتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بذلك".وأعلنت في وقت سابق، عن ضبط زوج المُتَّهمة الموقوفة معاون مُدير مُديريَّة التسجيل العقاريّ في صلاح الدين، وضبط أوليات وسندات (95) عقاراً توزَّعت بين وديالى وصلاح الدين، و(31) بياناً مبصوماً على بياض وحاسباتٍ وأموالٍ ومصوغاتٍ ذهبيَّةٍ في دار المُتَّهمة.