هيئة الحج تدعو المشمولين بالحج لمراجعة مراكز فحص الاستطاعة

وقالت الهيئة في بيان، إنها "بالتعاون مع فعلت (لجان الاستطاعة) في والمحافظات، وستباشر عملها لفحص الحجاج طبيا والتأكد من قابليتهم البدنية وسلامتهم العقلية وادخال بياناتهم الصحية عبر الاستمارة الطبية الالكترونية، اعتبارا من يوم الخميس المقبل 1 تشرين الاول 2026 ولمدة شهر كامل بضمنها ايام العطل الاعتيادية ويومي الجمعة والسبت".واشارت الى أن "إجراءات الفحص تأتي ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم ، وللتأكد من توفر شروط الاستطاعة الصحية والبدنية لدى المشمولين، بما يضمن قدرتهم على أداء مناسك الحج بصورة صحيحة وآمنة، وتحمل المتطلبات البدنية المرتبطة بأداء المناسك".وأكدت الهيئة أن "إجراء الفحص الطبي يمثل خطوة أساسية ضمن إجراءات إكمال ملف الحاج"، داعية المشمولين بالحج إلى "عدم تأخير المراجعة والالتزام بالفترة المحددة، والتوجه إلى مراكز الفحص المعتمدة في محافظاتهم لإجراء الفحوصات المطلوبة وإكمال بياناتهم الصحية".