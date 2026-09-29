مشروع المليون قطعة ارض.. الزيدي يوجه بإطلاق رابط التسجيل للمواطنين بأسرع وقت ممكن خلال الشهر المقبل

وذكر بيان لمكتبه، انه "ترأس رئيس علي فالح ، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للّجنة العليا لمشروع المليون قطعة أرض سكنية"مبادرة وطن"، بحضور وزيري العدل والزراعة، ومدير مجلس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس بين المحافظات، ورئيس ، ورئيس ، وعدد من المديرين العامين".وشهد الاجتماع "استعراضاً شاملاً للتقدم المنجز والخطوات المتخذة في تنفيذ المشروع، والإجراءات المتبقية لإتمامه وفق التوقيتات المحددة".ووجّه رئيس مجلس الوزراء "وزارة العدل بالإسراع في إنجاز قاعدة البيانات الخاصة بأملاك الدولة والأملاك العقارية، وتوفير المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لإكمالها، بما يسهم في تسريع إجراءات تخصيص الأراضي وتمليكها".كما وجّه "الجهات المعنية باقتراح الاجراءات لتسريع إجراءات تمليك الوحدات السكنية المشيدة على الأراضي الزراعية لأصحابها حسب القرار ٣٢٠ لسنة ٢٠٢٢، ووفقاً للقوانين والضوابط النافذة".من جانبه، استعرض رئيس اللجنة التوجيهية العليا مدير ، "التقدم المحرز في تنفيذ "مبادرة وطن، مبيناً أن المشروع يتوزع على 121 مدينة في 15 محافظة، وأن 275 ألف قطعة أرض سكنية قد جرى استكمال إجراءاتها حتى الآن وتهيئتها لغرض التطوير العقاري".وأشار مدير مكتب إلى أن "بدء اجراءات التعاقد لإنشاء خدمات البنى التحتية للأراضي الجاهزة، وسيتم وضع حجر الأساس لأول محافظة خلال الأيام القادمة".واستعرض رئيس هيئة المستشارين، يوسف خلف "المعايير والضوابط التي ستعتمد لشمول المواطنين بقطع الأراضي السكنية، وآليات ضمان وصول إلى الفئات المشمولة وفقاً للمعايير المعتمدة، وبشان ذلك وجّه رئيس مجلس الوزراء بأن يكون التوزيع وفق محل سكن المواطن، وعلى مستوى المحافظة والقضاء، وبما يضمن شمول العوائل المستحقة والفقيرة و يضمن التوزيع ويراعي الاستحقاق السكّاني والجغرافي، كما وجه سيادته بإطلاق رابط التسجيل للمواطنين بأسرع وقت ممكن خلال الشهر القادم".