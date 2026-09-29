اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر تشرين الاول 2026 في والمحافظات".واوضحت لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفقا للبيان، ان "الدائرة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين اليوم الثلاثاء الموافق 29-9-2026".ودعت "المتقاعدين كافة الى مراجعة المنافذ لتسلم رواتبهم".