ضبط تزوير في تسجيل 46 قطعة أرض عائدة لبلدية الناصرية

وقال القاضي المختص في بيان ورد لـ ، انه "تم ضبط تلاعب وتزوير في إجراءات تسجيل (46) قطعة أرض تعود ملكيتها إلى دائرة بلدية ، حيث تُقدّر القيمة الإجمالية لهذه العقارات بـ (1,715,000,000) دينار".وأضاف ان "التحقيق أسفر عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين المتورطين في هذه القضية، وذلك عبر تنسيق مشترك مع والقوات الأمنية"، مبيناً أن "الإجراءات القضائية تضمنت إبطال كافة قيود التسجيل غير القانونية التي أُجريت على تلك الأراضي، وإعادة تسجيلها رسمياً باسم دائرة بلدية الناصرية بعد ثبوت تسجيلها خلافاً للقانون".