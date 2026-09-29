جنايات الرصافة: أحكام مختلفة بحق 5 مدانين ضبطت بحوزتهم أختام مزورة

وقال في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جنايات أصدرت أحكاماً مختلفة بحق خمسة مدانين عن جريمة تزوير أختام مزورة منسوبة إلى مجلس ".وأضاف ان "المحكمة أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ثلاثة من المدانين بعد ضبط أختام مزورة بحوزتهم منسوبة إلى الأعلى، واستعمالها في تنظيم عقود زواج وطلاق وإجراء معاملات غير أصولية، وصدر الحكم بحقهم وفقاً لأحكام المادة 302 / 1 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".وفي السياق نفسه، ذكر المجلس ان "المحكمة حكمت على مدانين اثنين آخرين بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة، وذلك عن جريمة عدم الإخبار عن اصطناع الأختام والعقود والمعاملات غير الأصولية، وجاء الحكم استناداً لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات".