النزاهة: القبض على (10) موظفين في مستشفى بالسماوة في قضايا تلاعب

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "أعمال التحرّي والتدقيق في المعلومات الواردة أسفرت عن ضبط أكثر من (1000) طبلةٍ خاصةٍ بالمرضى للأعوام (2024 و 2025 و2026)"، لافتةً إلى أنَّ "قاضي النزاهة في أصدر إثر ذلك أوامر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المُوظَّفين العشرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".وأضافت ان "التدقيق في الطبلات المضبوطة أظهر وجود ما يقارب (800) طبلةٍ من دون وصولات قبض، فضلاً عن نحو (200) طبلةٍ مرفقةٍ بها وصولات قبضٍ محرَّرة بأسماء أشخاصٍ تختلف عن الأسماء الحقيقيَّة لأصحاب الطبلات"، مُبيّنةً أنَّ "التحرّيات كشفت عن التلاعب بتلك الوصولات والاستحواذ على الأجور المُستوفاة عنها خلافاً للقانون".ونوَّهت الهيئة "بتنفيذ أوامر القبض بحقّ المُتَّهمين العشرة وتوقيفهم على ذمَّة التحقيق"، مُشيرةً إلى "تدوين أقوالهم، وعرضهم أمام المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".