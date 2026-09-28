كتائب حزب الله تحذر من استمرار الحصار الجوي على إيران

حذر المسؤول الأمني لكتائب العساف، الاثنين، من استمرار الحصار الجوي على .





وقال العساف في بيان، "إن شعبنا العراقي المقاوم سوف يحتفل يوم الثلاثين من هذا الشهر بطرد قوات الاحتلال الأمريكية والناتو من على يد أبنائهم من رجال المقاومة الإسلامية الشجعان، وسيكون الاحتفال تجسيدا شعبيا يعبر عن التفاف الشعب حول المقاومة العراقية".

وأضاف "إن إخراج قوات الاحتلال منكسرة من أرض العراق هو بداية لتحقيق السيادة الكاملة في البلاد على الأرض والمياه والسماء، واستقلال للقرار السياسي والاقتصادي بإذنه تعالى"، مردفا "إن شعبنا الأبي يعلم الذين يختبئون خلف بعض القرارات الحكومية لتمرير ما يخجلون من تبنيه علناً وهو ما يحسب على الجهة المتصدية لصنع السياسات في البلاد".

وتابع "إذا ما استمر الحصار الجوي على الجمهورية الاسلامية بعد 1 تشرين الأول من هذا العام، فإن شعبنا الأبي سيكون له موقف واضح قد يصل الى اغلاق منافذ الدول المشاركة في حصار الشعب الايراني".