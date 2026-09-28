مصدر في مطار النجف: لا توجيه رسمي بشأن السماح بهبوط طائرات الشركات الإيرانية

وقال المصدر لـ ، انه "لغاية الان لم يردنا أي توجيه او بيان رسمي يسمح لادارة المطار استقبال طائرات الشركات الإيرانية".وأضاف ان " ماضية بقرار عدم السماح لشركات الطيران الايرانية من الهبوط على مدرج المطار".وكان السفير العراقي لدى ، الحجاج اكد في وقت سابق من اليوم الاثنين، ان الأشرف سيفتح أبوابه أمام الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة.وقال عبد الزهراء، للوكالة الرسمية وتابعته نيوز، إن " ، بقيادة ، ، تبذل جهوداً متواصلة لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين الجارين وإيران".وأشار الى انه "لم يصدر أي قرار عن الحكومة بإيقاف الرحلات مع ، وإنما امتنعت شركات الأجنبية عن تقديم خدماتها خشية العقوبات الأمريكية"، مشيراً الى ان "مطار الأشرف سيفتح أبوابه أمام الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة".