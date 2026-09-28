السومرية تنشر تعليمات تخفيض الأجور الدراسية لهذه الفئة

وقالت الوزارة، في بيان، ان " اصدرت تعليمات تخفيض الأجور الدراسية لأبناء الأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية للعام الدراسي 2026–2027، بالتنسيق مع ".وأوضح رئيس الهيئة، ، أن "التعليمات تتضمن الإبقاء على تخفيض الأجور الدراسية بنسبة (50%) للطلبة المستمرين بالدراسة ضمن قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص بالدراسة الصباحية، فضلًا عن التخفيضات والإعفاءات الممنوحة للمشمولين بالحماية الاجتماعية، وفقًا للضوابط المعتمدة".وأكد أن "هذه الإجراءات تهدف إلى دعم أبناء الأسر المستفيدة وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على دراستهم الجامعية، بما يسهم في مواصلة مسيرتهم التعليمية وتعزيز فرص إكمال دراستهم".