توضيح من جامعة الموصل بشأن اعتقال أحد اساتذتها

وقالت الجامعة في بيان ورد لـ ، ان "ما تداولته بعض بشأن اعتقال الأستاذ الدكتور عامر الجميلي، التدريسي في قسم اللغة السريانية بكلية التربية للعلوم الإنسانية، من داخل الجامعي، غير صحيح".وأضافت ان "عملية إلقاء القبض على الدكتور الجميلي تمت خارج الحرم الجامعي، ولم تدخل أية قوة أمنية إلى داخل أو إلى الحرم الجامعي لتنفيذ عملية الاعتقال".وأكدت انها "تحرص على دقة المعلومات المتداولة بشأن منتسبيها وحرمها الجامعي"، داعية "وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنباً لتداول معلومات غير دقيقة".