إيران تتقدم بشكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي في شأن العقوبات الأميركية

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قدّمت شكوى إلى (إيكاو) بعد العقوبات التي فرضتها على قطاع الطيران الإيراني أدت إلى إلغاء رحلات عدة من ، وفق ما أفادت وكالة أنباء " إرنا" الرسمية الاثنين.



ونقلت "إرنا" عن رئيس شيرودي قوله "دفاعا عن الحقوق المشروعة لقطاع الطيران ومواجهةً للقيود غير القانونية التي فرضتها ، أُعدّ احتجاج رسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأُرسل إلى (إيكاو)".