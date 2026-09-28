عبر خدمة "قسّط".. مصرف الرشيد يتيح تقسيط المشتريات لغاية 36 شهراً

– محليات



أعلن ، إتاحة خدمة "قسّط" للموظف الموطن راتبه لدى المصرف والمتقاعدين المؤهلين، والتي تتيح إمكانية تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 36 شهراً، ضمن خطط سداد مرنة.

وأوضح المصرف أن الخدمة تُمكّن المستفيدين من الشراء من شبكة واسعة من تجّار "سويج" المشمولين بالخدمة، بما يوفر خيارات شراء وسداد تتناسب مع احتياجاتهم.

