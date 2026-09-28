الكشف عن تورط أطراف سياسية أخرى في ملف "عدنان الجميلي"

وقال المصدر، بحسب ما نقلت ، إن جهود مكافحة الفساد مستمرة ولن تتوقف، كاشفًا عن تورط أطراف سياسية أخرى في القضية، بينهم متهمون هاربون صدرت بحقهم أوامر قبض.وأضاف أن الأموال المستردة من الفاسدين تتيح للحكومة التصرف بها بعد اكتساب الأحكام الصادرة بحق المتهمين الدرجة القطعية.