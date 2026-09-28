من الاربعاء.. امطار متتالية وحرارة منخفضة تمهد للشتاء

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "غداً الثلاثاء، سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في يتحول الى غائم جزئي ليلاً فيها، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "يوم الأربعاء، سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشارت إلى أن "الخميس القادم، سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع تساقط زخات مطر متفرقة في تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد، والرؤية الأفقية جيدة جداً (8-10) كم وفي المطر (4-6) كم".وذكرت أن "طقس يوم الجمعة، سيكون غائماً جزئياً على العموم مع تساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد، والرؤية الأفقية جيدة جداً (8-10) كم وفي المطر (4-6) كم".