توسيع مساحة الخطة الزراعية الشتوية

وقال المتحدث باسم الوزارة قصي الحطاب في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الخطة الزراعية الشتوية المقبلة، ستكون مختلفة عن سابقاتها، نتيجة تحسن الوفرة المائية بصورة جيدة والتي عززت مخزون البلاد الستراتيجي، ما أتاح توسيع قائمة المحاصيل المشمولة بها وعدم اقتصارها على الحنطة، أسوة بالخطط السابقة".وأضاف أن "الوزارة إدخلت محصولي الشعير والذرة الصفراء الستراتيجيين ضمن الخطة الشتوية المقبلة، بعد توقف زراعتهما سابقاً بسبب الشح المائي الذي ضرب البلاد لخمسة مواسم متتالية"، منوهاً بأن "الإجراء سيسهم في زيادة جهود تعزيز الاكتفاء الذاتي للمحصولين المهمين استراتيجياً للاقتصاد المحلي".وأشار الحطاب إلى أن "المساحات المخصصة للمحاصيل الاستراتيجية للموسم الشتوي المقبل، ستكون بنسبة 75 بالمئة لمحصول الحنطة، و25 بالمئة لمحصولي الشعير والذرة الصفراء، بالإضافة إلى دخول الأراضي الديمية ضمن الخطة والحصة الأكبر منها لمحافظة ، لما تتمتع به من مساحات زراعية واسعة وملائمة لهذا النوع من الزراعة".وأشار إلى "جهود الوزارة الحثيثة لتوفير مستلزمات إنجاح الخطة الشتوية، وفي مقدمتها دعم الفلاحين وتوفير البذور"، موضحاً أن "كميات البذور اللازمة متوفرة لهم في جميع المواقع بالمحافظات من قبل شركتي مابين النهرين العامة للبذور والعراقية للبذور، لا سيما في محافظتي نينوى والأنبار، بما فيها قضاء ".وذكر المتحدث باسم الوزارة في السياق ذاته، أن "إجراءات التوسع في الخطة الشتوية وإضافة محاصيل جديدة، تأتي ضمن توجه الوزارة لدعم القطاع وتعزيز قدرات الفلاحين المنتجين للبذور، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يسهم بخلق تنمية عالية لاقتصاد البلاد الزراعي".ونوه بأن "تحسن الظروف المائية إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج وتوسيع المساحات الزراعية، يمثل أحد أهم العوامل الداعمة لتنفيذ الخطة الشتوية بما يحقق نتائج إيجابية متميزة مرجية خلال الموسم الشتوي المقبل".