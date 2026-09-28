النزاهة تضبط متهماً بتضخُّم الأموال وتحتجز عجلات باهظة الثمن لآخر أدَّعى الانتساب لجهاز أمني

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ ، أن "فريقاً من مُديريَّة تحقيق ، وبعد إجراء أعمال التحرّي والتقصّي، تمكَّن من ضبط المُتَّهم الأول وتفتيش عائدين له؛ إثر ثبوت وجود تضخُّمٍ في أمواله"، مبيناً أن "عمليَّة التفتيش أسفرت عن العثور على حوالاتٍ ماليَّةٍ بمبالغ كبيرةٍ وعقود شراء عقاراتٍ تجاريَّةٍ بمبالغ مرتفعة، جرى ضبطها أصولياً ضمن مُبرزات القضيَّة".وأضافت أن "الفريق تمكَّن بعمليَّةٍ مُنفصلةٍ، بعد أعمال البحث والتحرّي، من ضبط ثلاث "عجلاتٍ باهظة الثمن"، إحداها مُصفَّحة، تعود لمُتَّهمٍ موقوفٍ ادَّعى انتسابه إلى أحد الأجهزة الأمنيَّة".ولفتت الى أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمضبوطات أمام قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم الأول وفق أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون الاتحاديَّة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، فيما وجَّه بإكمال إجراءات التحقيق مع المُتَّهم الثاني وفق أحكام المادة (36) من وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)".