العراق يستعيد 80 قطعة أثرية مهربة من الخارج

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الجهود القانونية الحثيثة التي تبذلها وزارة العدل، بتوجيه ومتابعة وزير العدل ، أثمرت عن استعادة عدد من القطع الأثرية والأعمال الفنية العراقية التي جرى تهريبها إلى خارج البلاد، ضمن مساعي الوزارة الرامية إلى حماية الإرث الحضاري والثقافي للعراق واسترداد ممتلكاته الأثرية".وأضافت أن "مديرية إدارة الدعاوى الخارجية، تواصل من خلال قسم استرداد الآثار والأموال، متابعة وإدارة القضايا والمطالبات المتعلقة باسترداد الآثار، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة القطع الأثرية المستخرجة نتيجة النبش العشوائي، فضلاً عن القطع التي تعرضت للسرقة والتهريب والتداول خارج ، بالتنسيق مع وسفارة جمهورية العراق في والجهات ذات الصلة".وتابعت أن "هذه الجهود تأتي ضمن منهاج وزارة العدل في متابعة ملفات استرداد الآثار والأموال العراقية، وتعزيز الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي للعراق، بما يسهم في صون إرث بلاد واستعادة ممتلكاته التاريخية وفق الأطر القانونية المعتمدة".