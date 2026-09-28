التربية تعلن إعادة جدولة الامتحانات العامة للدور الخاص

وذكر المكتب الاعلامي لوزير التربية، في بيان ورد لـ ، أن " للامتحانات العامة قررت إعادة جدولة مواعيد الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة والإعدادية للدور الخاص للعام الدراسي 2025–2026، في ضوء بتعطيل الدوام الرسمي للفترة من 30 أيلول ولغاية 3 تشرين الأول 2026، احتفاء بيوم السيادة".وأضاف أن "المواعيد الجديدة تشمل طلبة الدراسة العربية والأجنبية (اللغة الإنكليزية)، فضلا عن المناطق المشمولة بالدراستين الكردية والتركمانية، بحسب الجدول الامتحاني الجديد المعتمد".ووجهت بـ"تعميم الجدول الجديد على المدارس التابعة لها، وإبلاغ الطلبة بالمواعيد المحددة بدقة، واعتمادها في تنظيم الامتحانات".