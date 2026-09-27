"طقس العراق".. انخفاض بالحرارة وزخات مطر شمالا يوم غد

وأصدر في الهيئة ملخصاً لتوقعات الطقس ليوم غد الاثنين أشار فيه إلى انخفاض درجات الحرارة في وسط البلاد وجنوبها، مع فرص لهطول زخات مطر رعدية في مناطق شمالية، ونشاط للرياح المثيرة للغبار في المناطق الغربية.

من المتوقع وفق الهيئة انخفاض درجات الحرارة في مدن وسط وجنوب البلاد اعتباراً من يوم الاثنين، ويكون الانخفاض أكثر وضوحاً في مدن الجنوب خلال ساعات المساء والليل، لتصبح الأجواء أكثر اعتدالاً.



وأضافت "تتهيأ فرص لهطول زخات مطر رعدية في مناطق من شمال البلاد، تشمل وشمال وشمال ، مصحوبة بالبرق والرعد"، مشيرة الى أن "مناطق غرب البلاد تشهد نشاطاً للرياح الشمالية الغربية خلال ساعات النهار، ما يؤدي إلى تصاعد الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، ولا سيما الطرق الخارجية".