اثنتان وتسعون جامعة وكلية عراقية في تصنيف (UI GreenMetric) لعام 2026

وذكر بيان للوزارة، ان "نسخة العام الحالي شهدت مشاركة نحو (2016) مؤسسة جامعية من (110) دول حول العالم فيما تصدرت الجامعات العراقية بحصولها على المرتبة (101) عالميا تلتها جامعات والمستقبل وكربلاء والفرات الاوسط التقنية وبغداد والكفيل ووارث الانبياء في مؤشر يعكس تنامي حضور مؤسسات العراقية في مجالات الاستدامة الجامعية".ويعتمد التصنيف على ستة معايير رئيسية لقياس أداء الجامعات في مجال الاستدامة تشمل بيئة العمل والبنية التحتية في الجامعي بنسبة (15%) والطاقة والتغير المناخي بنسبة (21%) وإدارة النفايات بنسبة (18%) والاستخدام الأمثل للمياه بنسبة (10%) ووسائل المواصلات والتنقل داخل الحرم الجامعي بنسبة (18%)، فضلا عن برامج التعليم الأكاديمية والبحوث بنسبة (18%).