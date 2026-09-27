المتحدث باسم الحكومة يهنئ السومرية بذكرى تأسيسها

وقال العبودي في برقية التهنئة التي وردت لـ ، "أتقدم بالتهنئة الى إدارة وكادر بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها".وثمن العبودي "جهود طاقمها في مسار الاعلام المهني الهادف".