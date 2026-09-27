تتضمن رفع شعار يوم السيادة وتوزيع الأعلام العراقية.. توجيهات تخص أيام عطلة السيادة

وقال امين في بيان ورد لـ ، "وجهنا باستكمال جميع الاستعدادات الخاصة بمشاركة المواطنين احتفالاتهم بـيوم السيادة الوطني الذي يصادف في الثلاثين من أيلول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار العاصمة بغداد بالمظهر الذي يليق بهذه المناسبة الوطنية".وأكد على "ضرورة التهيؤ المبكر للاحتفال، وتوفير الأجواء المناسبة أمام العوائل البغدادية والمواطنين للمشاركة في فعاليات يوم السيادة، بالتزامن مع العطلة الرسمية التي أقرها بهذه المناسبة"، موضحا ان "التوجيهات شملت فتح أمام المواطنين مجاناً خلال فترة العطلة، وإعداد مرافقه وفضاءاته لاستقبال العوائل والزائرين، فضلاً عن تهيئة المواقع والساحات العامة في بغداد وإظهارها بالمظهر الذي يعكس أهمية المناسبة".وفي إطار الفعاليات الاحتفالية، اكد ان "أمانة بغداد تستعد لإطلاق الألعاب النارية في سماء العاصمة يوم الأول من تشرين الأول، عند الساعة السابعة مساءً، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية، وبما يضفي أجواءً احتفالية على بغداد ويتيح للمواطنين مشاركة العاصمة فرحتها بيوم السيادة"، موجها "بنشر شعار يوم السيادة الوطني، في شاشات العرض الكبيرة، إلى جانب توزيع الأعلام العراقية على المواطنين في عدد من المواقع والساحات، واستبدال جميع الأعلام العراقية المنصوبة على الساريات بأعلام جديدة، بما يعزز المشهد الوطني في العاصمة".واكد ان "الاستعدادات تتضمن إقامة وقفة في المؤسسات الحكومية ودوائر أمانة بغداد لاستذكار شهداء وتضحياتهم، وفاءً لمن قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وسيادته، فضلاً عن تهيئة المتنزهات والساحات العامة والمواقع الخدمية لاستقبال المواطنين خلال أيام العطلة".