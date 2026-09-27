نقيب المحامين العراقيين تهنئ السومرية بذكرى تأسيسها

وقالت في التهنئة، "في الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس ، أتقدّم إلى إدارتها وملاكاتها الإعلامية والفنية بأصدق التهاني، متمنية الٱستمرار في مسيرة العطاء الإعلامي المهني، والذي أثبتت فيه القناة حضورها إذ تجاوزت دور المؤسسة التي تنقل الخبر، لتصبح صانعة له وجزءًا من الحدث العراقي".

وأضافت "نأمل دومًا أن تكون هذه القناة منبرًا مهنيًّا يضع الحقيقة ومسؤولية الكلمة في صميم رسالته، ونشكرهم دومًا على التواصل مع نقابتنا والتفاعل مع أنشطتها وأخبارها وقراراتها.. كلُّ عامٍ والسومرية وملاكاتها بخير".



