أمين بغداد يعلن الدخول مجاناً إلى متنزه الزوراء خلال أيام عطلة السيادة

وقال موسى لـ ، "قررنا ان يكون الدخول مجاناً إلى خلال أيام السيادة".وقرر تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة ، ابتداءً من يوم الأربعاء المصادف 30 أيلول ولغاية يوم السبت 3 تشرين الأول المقبل احتفاءً (بأيام السيادة) لجمهورية ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 4 تشرين الأول.