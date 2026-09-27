رابطة الرافدين تحتفي بيوم السياحة العالمي في بغداد وتؤكد دعمها لتطوير القطاع

وشهدت الفعالية حضور وكلاء ، ورئيس العراقية عمار سلمان عبيد، ورئيس شبكة ، إلى جانب عدد من سفراء والأجنبية وممثلي البعثات الدبلوماسية والأممية والمؤسسات المعنية بالقطاع السياحي.وقال لتنشيط السياحة، داود شمو، إن الاحتفال يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على المواقع الأثرية والثقافية والدينية والسياحية التي يزخر بها ، مؤكداً دعم الرابطة للبرنامج الحكومي ومبادرات والسياحة والآثار وهيئة السياحة في الترويج للمقومات السياحية العراقية.وأضاف شمو أن الرابطة تسعى إلى تعزيز النمو المستدام في القطاع السياحي، وتوسيع التكامل الرقمي وتوظيف تقنيات ، فضلاً عن تطوير الكوادر البشرية وتحسين الواقع السياحي وجذب الاستثمارات الأجنبية.وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز حضور العراق السياحي وترسيخ مكانته في المحافل الدولية، والاستفادة من الإمكانات التاريخية والثقافية والدينية التي يمتلكها في السياحي.