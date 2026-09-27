هيئة الحج توجه دعوة للفائزين بقرعة الحج لعام 2027

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انها "تدعو المواطنين الفائزين بقرعة لعام 2027 والاعوام التي قبلها ممن فازوا بالقرعة ولم يتسنى لهم الذهاب للحج الى مراجعة مكاتبها في والمحافظات لتثبيت أسمائهم".وشددت الهيئة "على ضرورة استصحاب المستمسكات الثبوتية (جواز سفر، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن)، اعتباراً من يوم غد الإثنين الموافق 28/9/2026 ولمدة 15 يوماً".