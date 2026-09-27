اجراء جديد من التربية يخص الطلبة المتسربين والدارسين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "تستعد لإطلاق نظام إلكتروني خاص بحملة العودة إلى التعليم، ينظم تسجيل الطلبة المتسربين والدارسين ويتابع إجراءات عودتهم إلى مقاعد الدراسة".وتابعت ان " للشؤون المالية رشك، بحث مع ممثلي منظمة إنقاذ الطفل، آخر الاستعدادات الفنية والإدارية لإطلاق النظام، الذي أعده المالية والدفع الإلكتروني في ".واكد ان "النظام يتيح إدارة بيانات الطلبة المستهدفين وتسجيلهم ومتابعة مراحل عودتهم إلكترونيا، ضمن توجه الوزارة إلى اعتماد الحلول الرقمية وتيسير إجراءات الحملة".