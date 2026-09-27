التربية تعلن أسماء الطلبة الأوائل المقبولين في معاهد النفط

وجاء في بيان للوزارة، "تعلن أسماء الطلبة الأوائل من خريجي ، المشمولين بالقبول في معاهد النفط ببغداد والمحافظات، من الدورين الأول والثاني، وفقا للتخصصات المهنية المناظرة".وشمل تخصصات تكرير النفط، الصناعات البتروكيمياوية، اللحام، الميكانيك، السيارات، الكهرباء، الإلكترونيك والسيطرة، ليتابع الطلبة المقبولون دراستهم في تخصصات مناظرة لمساراتهم المهنية.وأكدت الوزارة استمرار متابعة إجراءات القبول والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لاستكمال معاملات الطلبة المشمولين وفقا للضوابط والتعليمات المعتمدة.