السيد الصدر يدعو لفتح باب التسجيل في "البنيان المرصوص"

دعا زعيم ، المسؤولين في البنيان المرصوص لفتح باب التسجيل في هذا المشروع الإنساني.

في بيان، "أدعو اخوتي المسؤولين في البنيان المرصوص لفتح باب التسجيل في هذا المشروع الإنساني.. لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناس في مشاركة اخوانهم في قضاء حوائج المحتاجين وتيسير امورهم الحياتية".

وأضاف "ليبدأ التسجيل من الآن وإلى يوم ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين مولاتنا عليها السلام".