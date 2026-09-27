في بغداد.. اعتقال 250 مخالفاً لشروط الإقامة و178 مخموراً

أعلنت في ، الأحد، عن اعتقال 250 مخالفاً لشروط الإقامة و178 مخموراً خلال اليوم.

وجاء في بيان للقيادة، "باشراف قائد اللواء علي صالح تم خلال واجبات اليوم اوامر قبض مختلفة عدد 35 وضبط خمسة اسلحة".

وأضاف البيان "القبض على مخمورين عدد 178 و21 متسولا فضلا عن القبض 250 شخصا من عرب واجانب مخالفين لشروط الاقامة".