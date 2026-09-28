قرار نيابي يخص اسعار الادوية

وقال عضو ومكافحة والمؤثرات العقلية غيث شبع الكلابي في تصرح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "المجلس أصدر الأمر النيابي الخاص بتوحيد التسعيرة الدوائية، فيما تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الإجراء برئاسته وعضوية عدد من الأعضاء".وأضاف الكلابي، أن "اعتماد سعر موحد للدواء في جميع المحافظات سيحد من عدد المظاهر التي أدت إلى استغلال المريض، فضلاً عن معالجة بعض الممارسات التي أضرت بمهنة الصيدلة، ومنها الاتفاقات بين بعض الأطباء وأصحاب الصيدليات".وبيّن الكلابي، أن "الإجراء يتضمن اعتماد الاسم العلمي الصحيح للدواء"، موضحاً أن "الدواء سيُطبع وفق هذه الآلية، بما يتيح للمريض معرفة اسم العلاج، كما يمكنه من الحصول على الدواء من الصيدلية وفق الوصفة المعتمدة".ولفت إلى "تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ الإجراءات، فيما ستعقد اللجنة اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لبحث التفاصيل والوصول إلى المخرجات اللازمة لتطبيق القرار".وذكر أن "هذه الخطوة تأتي ضمن مسار نيابي لتنظيم سوق الدواء وتوحيد أسعاره، بالتوازي مع اعتماد آليات أوضح للوصفة الطبية".