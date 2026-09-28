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قرار نيابي يخص اسعار الادوية
محليات
2026-09-28 | 01:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
628 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أصدر
مجلس النواب
أمراً خاصاً بتوحيد أسعار الأدوية في عموم المحافظات، مع تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ الإجراء، وذلك للحد من مظاهر استغلال المرضى والتلاعب في الوصفات الطبية.
وقال عضو
لجنة الصحة
ومكافحة
المخدرات
والمؤثرات العقلية غيث شبع الكلابي في تصرح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "المجلس أصدر الأمر النيابي الخاص بتوحيد التسعيرة الدوائية، فيما تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الإجراء برئاسته وعضوية عدد من الأعضاء".
وأضاف الكلابي، أن "اعتماد سعر موحد للدواء في جميع المحافظات سيحد من عدد المظاهر التي أدت إلى استغلال المريض، فضلاً عن معالجة بعض الممارسات التي أضرت بمهنة الصيدلة، ومنها الاتفاقات بين بعض الأطباء وأصحاب الصيدليات".
وبيّن الكلابي، أن "الإجراء يتضمن اعتماد الاسم العلمي الصحيح للدواء"، موضحاً أن "الدواء سيُطبع وفق هذه الآلية، بما يتيح للمريض معرفة اسم العلاج، كما يمكنه من الحصول على الدواء من الصيدلية وفق الوصفة المعتمدة".
ولفت إلى "تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ الإجراءات، فيما ستعقد اللجنة اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لبحث التفاصيل والوصول إلى المخرجات اللازمة لتطبيق القرار".
وذكر أن "هذه الخطوة تأتي ضمن مسار نيابي لتنظيم سوق الدواء وتوحيد أسعاره، بالتوازي مع اعتماد آليات أوضح للوصفة الطبية".
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