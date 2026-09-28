بدء اجراءات نقل ملكية الأراضي المشمولة بمبادرة وطن

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة استبرق صباح في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن " العامة التابعة للوزارة ممثلة في اللجان الفنية المشكلة مع الجهات المختصة، تستعد للشروع بإجراءات نقل ملكية الأراضي الخاصة بمبادرة الخاصة بتوزيع مليون قطعة أرض بين مستحقيها من المواطنين".وأردف أن "المديرية وبالتنسيق مع بالمحافظات ووزارتي الدفاع والزراعة إضافة إلى وعقارات الدولة تعكف حالياً على معالجة المعوقات الفنية وفك التداخلات بين الأراضي وفرز المخصصة منها للمبادرة".وكشف صباح عن أن "هناك 275 ألف قطعة أرض ببغداد والمحافظات كافة تم تخصيصها للمبادرة كمرحلة أولى"، مشيراً إلى "وجود أراضٍ عليها حقوق زراعية لأشخاص ينبغي تعويضهم من قبل ، وأخرى تابعة لوزارة الدفاع دخلت ضمن خطتها لتمليك منتسبيها كمدينة بالنهروان في ".في السياق ذاته ذكر أن "الأراضي لا يمكن نقل ملكيتها إلى الدوائر البلدية إلا بعد إنجاز تصاميمها الرئيسة لتحديد إن كانت ضمن الحدود البلدية أو خارجها"، منوهاً بأن "المحافظات تعمل حالياً على إنجاز تصاميم خاصة بهذه المدن أو توسيع الأساسية الخاصة بها".ونبه المتحدث الرسمي باسم الوزارة على أن "هذه الإجراءات يجري حلحلتها من قبل الجهات المختصة على قدم وساق ومن خلال اجتماعات مكثقة من أجل انتقال المبادرة إلى مرحلة متقدمة من التنفيذ، لاسيما أنه من المقرر إطلاق منصة ورابط إلكتروني رسمي متكامل لاستلام طلبات المواطنين من الشرائح المستهدفة خلال شهر تشرين الأول المقبل"، لافتا الى أن "خمس محافظات أعلنت استعدادها لتنفيذ المبادرة، وهي والنجف الأشرف والأنبار والمثنى وميسان، فيما يجري التنسيق مع بقية المحافظات لاتمام إجراءاتها والشروع بالتنفيذ".وذكر أن "احتساب عدد الأراضي بالمحافظات يكون وفقاً للتعداد السكاني، ونسبة الفقر لكل منها والتي تحددها "، لافتا الى ان "حاجة البلاد الفعلية من الوحدات السكنية تصل في الوقت الحالي إلى مليونين و300 ألف، وبالتالي فإن مبادرة رئيس الوزراء علي ، ستحل جزءاً كبيراً من حاجة بغداد والمحافظات".