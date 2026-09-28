اتفاق على تعديل قانون التدرج الطبي

وقالت عضو اللجنة صفية الجيزاني إن اللجنة سبق لها وأن استضافت الدكتور لمناقشة تعديل قانون التدرج الطبي. وأضافت أن الطرفين اتفقا على متابعة هذا القانون من قبل الوزارة والإسراع بإحالته إلى .من جانبه، قال نقيب ذوي المهن الصحية في ، علاء : إن النقابة تؤكد أن ملف تعيين من المجموعة الطبية والصحية والساندة يمثل أولوية وطنية ومهنية.وأضاف المالكي، أنه لا يمكن التعامل مع هذا الملف باعتباره مجرد أرقام أو طلبات توظيف، بل هو ملف يرتبط بمستقبل آلاف الشباب وبحاجة إلى كوادر مؤهلة قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين.وبين أنه بحسب الأعداد المتبقية من الخريجين التي تمثل أمامنا، فإن دفعة 2023 يبلغ عدد المتبقين منها نحو 21 ألف خريج، ودفعة 2024 نحو 75 ألف خريج، ودفعة 2025 نحو 95 ألف خريج، ليصل مجموع الخريجين المتبقين إلى نحو 191 ألف خريج. وهذه الأرقام تعكس حجم الأزمة وتؤكد أن استمرار تأخير التعيينات سيؤدي إلى تراكم أكبر في أعداد الخريجين خلال السنوات المقبلة.واقترح المالكي الإسراع بإيجاد معالجة عاجلة لملف تعيين الخريجين المتبقين، وعدم ترك دفعات 2023 و2024 و2025 تتراكم دون حلول واضحة وإعداد خطة وطنية للتعيينات، بالتنسيق بين وزارات والمالية والتخطيط والتعليم العالي، وبما ينسجم مع حاجة المؤسسات الصحية الفعلية، ومراجعة أعداد في الكليات الطبية والصحية والساندة، وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يمنع استمرار تضخم أعداد الخريجين دون فرص عمل، وتعديل القوانين والتعليمات التي تعيق استيعاب الخريجين، بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في القطاع الصحي وتعدد الاختصاصات والمهن الصحية.