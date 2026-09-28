التعليم المهني يعلن إعادة جدولة الامتحانات العامة للدور الخاص

– محليات



أعلنت /المديرية العامة للتعليم المهني/اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، إعادة جدولة مواعيد الامتحانات المهنية العامة للدور الخاص للعام الدراسي 2025–2026، في ضوء بتعطيل الدوام الرسمي للفترة من 30 أيلول ولغاية 3 تشرين الأول 2026، احتفاء بيوم السيادة.

الجدول ادناه:



