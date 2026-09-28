التربية توقف التنقلات بين المدارس الأكاديمية والمهنية

وذكرت الوزارة في بيان، أن القرار يأتي بهدف ضمان انسيابية العملية التعليمية واستقرار انتظام الطلبة، والحفاظ على استقرار التوزيع الدراسي وانسيابية الدوام، وفقًا للضوابط والتعليمات المعتمدة.وأكدت أن القرار يأتي في إطار الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، وضمان انتظام العملية التعليمية في المدارس.